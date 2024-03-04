Предлагают вместе посчитать воробьев

Всероссийская перепись воробьев объявлена с 4 по 10 марта 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте ФГБУ «Заповедный Крым». Посчитать всех воробьев в России решил Союз охраны птиц РФ.

Речь идет об экопросветительском мероприятии, которое проводится с целью помочь воробьям не исчезнуть. Такая угроза действительно существует — специалисты отмечают стремительное сокращение численности воробьев по всему миру. Виноват в этом человек, ведь рядом с ним воробьям все чаще становится нечего есть, негде укрыться и вывести птенцов. А все потому, что люди склонны захватывать их территории и вытеснять воробьев с естественных мест обитания.

И зря! Поскольку соседство людей и воробьев взаимовыгодно: воробьи выкармливают птенцов насекомыми, помогая уберечь урожай от вредителей и до недавнего времени легко находили приют, тепло и пищу рядом с домами людей.

Однако в последние десятилетия численность воробьев стала резко сокращаться из-за отсутствия в новых домах мест, в которых раньше птицы укрывались от непогоды и безопасно выводили птенцов.

Жизнедеятельности воробьев откровенно мешают и методы ведения сельского хозяйства, а также благоустройства парков. Добавьте к тому использование людьми ядохимикатов при обработке зеленых насаждений.

Больше всего страдает популяция домóвого воробья, численность которого во многих регионах катастрофически снизилась. Изучение проблемы на основе регулярно поступающей информации позволит специалистам вовремя принимать эффективные меры и не ставить массовые виды под угрозу исчезновения.

Итак, сосчитать предлагают особей не только домового, но полевого воробья. Для этого необходимо в с 4 по 10 марта:

— обнаружить стайки воробьёв во дворах, скверах, парках и на других территориях;

— сфотографировать птиц, посчитать их количество и определить вид;

— описать окрестность на предмет, есть ли в этом месте кусты, деревья, кормушки, строения и другие примечательные объекты, которые могут служить укрытием для птиц или источником пищи;

— внести свои наблюдения до 12 марта на сайт акции — vorobey.nbud.ru.

Каждый участник акции, предоставивший достоверные сведения, сможет получить именной электронный сертификат с личной статистикой. Сертификаты для себя и для всей команды наблюдателей можно запросить, перейдя по той же ссылке, в личном кабинете. Сертификаты можно будет скачать на сайте после модерации наблюдений, но не раньше 19 марта.