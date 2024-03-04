На территории Ханского дворца в Бахчисарае обнаружили еще один дворец

Во время реставрационных работ на объектах в Бахчисарае археологи нашли предположительно элементы персидского дворца 16 века. Об этом журналистам сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

«Когда начинаем проводить археологические раскопки, то обнаруживаем уникальные предметы. То, что мы обнаружили, скорее всего, это персидский дворец, который в 16 веке стоял на территории Ханского дворца», — рассказала министр.

В ансамбль «Ханский дворец» входит 16 объектов. На данный момент ремонтно-реставрационные работы завершены на шести из них: «Гробница «Дюрбе Диляра-Бикеч», Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», «Баня «Сары Гюзель», «Екатерининская миля», «Надгробная ротонда».

Объем финансирования реставрации Ханского дворца составляет свыше 3,5 млрд рублей. Завершить его реконструкцию планируют в 2024 году.

Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры и один из 119 объектов культурного наследия, входящих в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры 16-17 веков.