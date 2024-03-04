На маршрут №400 добавили микроавтобусы

С жалобами на недостаток машин на данном маршруте в Центр управления регионом (ЦУР) обратились жители города, и эта информация дошла до губернатора Севастополя Михаила Развожаева. На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 4 марта он распорядился решить проблему.

— Я просил оперативно реагировать на такие вещи. Посмотрите, если вместимости не хватает, нужно новые автобусы подключить, — обратился он к своему заместителю Павлу Иено.

Тот заверил, что его подчиненные уже отреагировали на такие обращения, и с утра 4 марта уже добавили два автобуса. Кроме того, он сообщил, что в течение недели будет внесены изменения в маршрут №2, что, по его информации, полностью снимет возникшую проблему.

Еще один путь решения вопроса — в поставке в город автобусов большой вместимости. Их задействование на отдельных маршрутах позволит высвободить машины малой и средней вместимости и перенаправить их на маршрут №400.