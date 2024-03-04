Министр здравоохранения оценил динамику развития медицины Севастополя

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал динамику развития здравоохранения Севастополя хорошей. Во время рабочего визита 2-3 марта он посетил ряд медучреждений и провел совещание с руководителями города. В составе делегации из Москвы также приехали главные внештатные специалисты Минздрава, которые дали освою оценку состояния местной медицины.

В ходе визита члены делегации посетили реанимационное и хирургическое отделения городской больницы №9, региональный сосудистый центр Первой горбольницы, капитально отремонтированную поликлинику №2 на улице Ерошенко и площадку строящегося медицинского кластера.

— Первый итог — динамика развития здравоохранения сегодня хорошая. Есть задачи, которые находятся в процессе решения. Есть перспективные, в частности, смотрели поликлиническую службу. Большинство отремонтировано, однако есть, которые требуют продолжения национального проекта по модернизации первичного звена, плюс донастроить информационные системы, которые позволяют более качественно работать системе по активной работе с пациентом, — высказал свое мнение после совещания М.Мурашко. Он также заострил внимание на решении кадрового вопроса, в частности, обеспечения социально бытовых условий работы медиков.

— Посетили строящиеся объекты, востребованность в них сегодня крайне высокая, обсудили ряд моментов как сделать это более рационально, — сказал министр.

Беречь мужчин трудоспособного возраста

Развивая эту тему, он обратил внимание на необходимость развивать профилактическое направление в отношении сбережения здоровья мужчин трудоспособного возраста. По его мнению, работодатели должны формировать по трудоспособному населению грамотный подход к сохранению здоровья с целью более эффективного использования этого ресурса.

Присутствующие на совещании специалисты — ведущие профессора и академики — разобрали детально, как это должно работать и дали свои рекомендации. Особое внимание было уделено вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Интегрировать в генплан

— Это был не просто протокольный визит. Там были очень четкие конкретные пошаговые рекомендации по проблемным точкам, которые надо решать, – прокомментировал визит министра губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, работа делегации в Севастополе имеет значение и в связи с подготовкой принятия нового генерального плана города, в котором также отражено развитие здравоохранения.

— Сегодня информация, которую мы получили в рамках совещания, позволяет получить оптимальную модель функционирования и развития системы здравоохранения с учетом развития города и регионального взаимодействия с Крымом и новыми территориями. Мы должны сейчас посмотреть взглядом сверху и со стороны, чтобы потом, после того, как мы уже инвестируем эти средства, не пришлось жалеть о каких-то упущенных возможностях. Сегодня у нас такой шанс есть, сегодня мы получили максимально экспертную информацию, — сказал М.Развожаев.

Импортозамещение — задача общефедерального формата.

Так ответил на вопрос журналистов о развитии в стране импортозамещения министр. По его словам, Россия с 2023 года уже выпускает медикаменты и оборудование отечественного производства в достаточном объеме, в большем, чем в предыдущие периоды, было открыто восемь новых производств.

Он также упомянул об объявленном Президентом 29 февраля новом национальном проекте по технологическому развитию, который тоже будет включать направления по медицинской и фармацевтической промышленности. Создана специальная система мониторинга для ускоренного производства и вывода на рынок. По его словам, страна имеет компетенции, возможности.

Женские консультации в системе сохранения здоровья

Это одна из программ модернизации первичного звена. По словам министра, здесь идет работа не только по улучшению внешнего вида или закупки оборудования, это определенные изменения к подходам к оценке проблем здоровьесохранения.

— В этом году в программу госгарантий включены дополнительные исследования. Мы понимаем всю важность задач для сохранения здоровья женщин и мужчин и понимаем, что счастье семьи — это дети, в том числе, — подчеркнул М.Мурашко.

Глава города дополнил сказанное информацией, что в Севастополе сейчас пять женских консультаций, включая недавно открытую на ул.Правды. Из этого количества — одна нуждается в ремонте, одна новая, две отремонтированы. Он также отметил, что городу нужны территориальные медучреждения такого профиля.

— Для этого мы будем участвовать в программе развития первичной помощи и обращаться на федеральный уровень, чтобы попасть в соответствующую программу по строительству новых медицинских объектов, — сказал М.Развожаев.