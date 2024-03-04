Какие законы вступают в силу в марте

Запрет увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет, требования к содержанию животных в местах их продажи и другие законы марта 2024 года — в материале пресс-службы Государственной думы РФ.

25 февраля

Жилье в соцнайм вне очереди

Собственники аварийного жилья смогут получить другое по договору соцнайма вне очереди. Принятый закон уравнивает их в правах с нанимателями соцжилья, которое признано аварийным, — они уже имели право вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма.

Запрет увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет (ранее — до 14). Исключениями могут быть ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей.

Конфискация имущества за преступления против безопасности России

Вводится конфискация имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и ряд других статей. Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений. Также за ряд преступлений смогут лишать специальных, воинских и почетных званий.

1 марта

Уход за защитными лесными насаждениями

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, занятые мелиоративными защитными лесными насаждениями, смогут передавать в аренду без проведения торгов сельскохозяйственным организациям, если они ведут соответствующую деятельность на смежном участке. Это позволит повысить качество содержания защитных лесных насаждений и ухода за ними.

Контроль за дезинфекцией

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения станут лицензируемыми видами деятельности. Выдавать лицензии будет Роспотребнадзор.

Мониторинг состояния окружающей среды

В России появится система государственного экологического мониторинга. Она предназначена для всестороннего и своевременного информирования граждан и органов власти о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы. В системе будет содержаться информация об источниках выбросов, состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и земель и т. д.

Обращение со вторичными ресурсами

Установлен перечень товаров, работ и услуг, которые производятся, выполняются и оказываются с использованием определенной доли вторичного сырья в составе. Их производство будет стимулироваться. В этот список вошли различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, пластмассовые изделия, картон, бумага и т.д.

Стандарт транспортного обслуживания

Региональные власти будут устанавливать стандарт и комплексный план транспортного обслуживания населения. В частности, будут разработаны перечень и целевые значения показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом.

Безопасность ТЭК

Ужесточается административная ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК высокой категории опасности. Если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штраф составит до 450 тысяч рублей.

Учет некоторых животных

Начинаются маркирование и учет животных. Это касается домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и т. д. Закон не распространяется на домашних питомцев. Маркирование будет индивидуальным или групповым в зависимости от вида животного. Заниматься им будут владельцы за свой счет, а вести учет — специалисты в области ветеринарии безвозмездно.

Информация о винодельческой продукции

Изменяются требования к маркировке винодельческой продукции. На этикетке или контрэтикетке нужно будет указать информацию о ее виде, производителе и сорте винограда. Шрифт должен быть контрастным и легкочитаемым, размер — не менее восьми пунктов.

Госконтроль за производством и оборотом табачной продукции

Вступают в силу отдельные положения закона о госрегулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Например, устанавливается, что при отсутствии лицензии на производство таких товаров оборудование должно быть законсервировано. Запрещается розничная продажа никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке. Закон направлен против нелегального производства и оборота табака.

Зарплата иностранных высококвалифицированных специалистов

Вместо минимальных 167 тысяч рублей в месяц иностранному высококвалифицированному специалисту будет необходимо выплачивать зарплату (вознаграждение) не менее 750 тысяч рублей за один квартал.

Защита животных

Вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи, которые по закону должны устанавливаться Правительством. Они различаются в зависимости от вида животного. Определены размеры вольеров, аквариумов. Заболевшее животное нужно изолировать и лечить, в помещениях — поддерживать чистоту. Режим освещения должен быть приближен к естественному циклу «день–ночь».

2 марта

Изменения в автостраховании

Владельцы машин смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. На них будет распространяться трехдневная отсрочка старта. Этот полис будет подразумевать введение пониженных коэффициентов страховых тарифов. Новая мера будет полезна некоторым категориям водителей и снизит количество случаев использования транспортных средств без ОСАГО.

8 марта

Господдержка для НКО, занимающихся вопросами семьи

Расширяется круг НКО, которые имеют право на господдержку. В их перечень будут включены организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, например помогающие детям без попечения родителей найти новую семью. Также в этот список войдут НКО, занимающиеся безнадзорными животными.

19 марта

Выплата страхового возмещения по вкладам

Заявление о выплате возмещения по вкладам теперь можно будет подать в электронной форме: на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на «Госуслугах». А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета — предоставить реквизиты карты «Мир».

25 марта

Расширение системы страхования вкладов

В систему страхования вкладов включат средние предприятия, социально ориентированные НКО и профсоюзы. Кроме того, закон распространяет эту систему на банковские счета адвокатов и нотариусов, используемые для профессиональной деятельности.