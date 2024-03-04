Для Севастополя напечатают 333 900 бюллетеней для голосования

Крымская типография «Таврида» приступила к печати избирательных бюллетеней. За процессом их изготовления на всех этапах производства следят члены Севгоризбиркома.

Все 333 900 севастопольских бюллетеней предназначены для голосования с использованием технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оснащены все 187 избирательных участков Севастополя.

Даже при голосовании в переносные урны на дому будут использованы бюллетени для КОИБа. Их потом также считают при помощи этих самых технических средств подсчета голосов.

Бюллетени для голосования защищены от подделок и имеют несколько степеней защиты: особой плотности бумага, на оборотной стороне нанесена фоновая защитная сетка зеленого цвета, бюллетень должен быть заверен подписями двух членов участковых избирательных комиссий с решающим голосом и печатью участковой избирательной комиссии (УИК). Кроме того, на каждый бюллетень наклеивается специальная марка, переклеить которую, не повредив ее, невозможно.

В избирательном бюллетене фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке, также указаны год рождения, место жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность или род занятий, субъект выдвижения: если кандидат выдвинут политической партией — наименование политической партии, либо, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, — указано «самовыдвижение».

Бюллетень содержит информацию о порядке его заполнения. Если избиратель все-таки допустил ошибку, он может обратиться к члену участковой комиссии с просьбой выдать новый бланк. Ему его выдадут взамен испорченного. Испорченные избирательные бюллетени погашаются членами УИК и не учитываются при подсчете голосов избирателей.

В восемь утра 6 марта отпечатанные бюллетени типография передаст представителям Севгоризбиркома для доставки в Севастополь.

Голосование на выборах Президента Российской Федерации будут проходить 15-17 марта. По состоянию на 1 января 2024 года в Севастополе зарегистрировано 335 295 избирателей.