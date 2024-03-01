Замминистра проверил, как строят детсады и спортзал

Замминистра в рамках рабочего визита посетил ряд социальных объектов, реализуемых в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Это детский сад на 120 мест на улице Руднева. Сейчас на объекте ведутся электромонтажные работы, устанавливается вентиляционное оборудование. Объект готов на 37%, сообщил в Телеграм-канале и.о.заместитель губернатора Севастополя Павел Иено.

Кроме того, В.Васильев проверил ход работ на стройке детсада на ул.Вакуленчука 260 мест. Отметим, что оба объекта находятся по-соседству. Готовность второго детсада — 22%. Подрядчик выполняет монтаж железобетонных конструкций зданий.

Потом замминистра заехал еще на одну соседнюю стройку — ФОК с залом для бокса. Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса — 33%.

«В ходе осмотра объектов В.Васильев отметил важность своевременного их ввода в эксплуатацию и необходимость увеличения темпов работ и трудовых ресурсов на строительных площадках. Отдельное внимание было уделено корректировке генерального плана города Севастополя с учетом устройства подъезда к объектам с проектируемой дороги по ул.Вакуленчука», — рассказал П.Иено.