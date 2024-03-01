Вынесен первый приговор по делу о массовом отравлении сидром

В Самаре вынесен приговор виновным в массовом отравлении суррогатным сидром в июне 2023 года — тогда погибло около 40 человек. В Севастополе со складов изъяли более трех тонн этого смертельного напитка.

«Вынесен приговор по делу о хищении метилового спирта, ставшего причиной гибели свыше 40 человек. В суде установлено, что в мае 2023 года сотрудник полиции, осуществлявший охрану склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», вместе со своими знакомыми организовал хищение шести тысяч литров спирта, находившегося на ответственном хранении», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В течение трех недель в дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию охраняемого им объекта. Его соучастники – отец и сын с помощью насоса перекачивали спирт в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили. Злоумышленники думали, что они похитили этиловый спирт и выручили за него 102 тысячи рублей. На самом деле, это был опасный метиловый спирт и именно на его основе компания ООО «Анди» сделала напиток «Мистер Сидр». Владелец компании Анар Гусейнов был задержан, сейчас он находится в СИЗО.

Всего с июня 2023 года случаи отравления «Мистером Сидром» произошли в семи регионах России (Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях, Удмуртии и Чувашии), пострадали 106 человек.

Сам смертельный напиток был обнаружен в 11 регионах, в том числе, в Севастополе. В ходе проверки на складах нашли более сотни 30-литровых кегов со слабоалкогольным спиртным без соответствующей маркировки. К счастью, ни одного случая отравления не было зафиксировано.

Полицейский и его подельники обвинялись в покушении на кражу в особо крупном размере. Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двое других подсудимых приговорены к трем годам трем месяцам и трем с половиной годам в исправительных колониях общего и строгого режимов.