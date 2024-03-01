В Крыму задержаны агенты, завербованные украинскими спецслужбами

В результате проведенных мероприятий задержан житель Симферополя, гражданин России, 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов полуострова, а также оказывавший пособническую помощь диверсионной группе ГУР МОУ, совершившей в мае 2023 года подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.

В ходе обысков у него изъято: радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства. Осмотром его телефона обнаружена переписка, подтверждающая его планы по совершению террористического акта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Республики Крым.

Также задержана гражданка России и Украины, 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России.

В отношении указанных лиц следственным отделом регионального УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям за «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «террористический акт». Задержанные заключены под стражу. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания о своей причастности к подготовке террористических актов по заданию спецслужб Украины.