Севастопольские музыканты сыграют в Москве «Севастопольскую симфонию»

Севастопольский муниципальный симфонический оркестр 17 марта выступит в Большом зале Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского вместе с Государственным Кремлевским оркестром. Об этом «Севастопольской газете» сообщил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владимир Ким.

– Мы будем играть концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова вместе с лауреатом 1 премии конкурса С Рахманинова пианистом Александром Ключко, исполним «Севастопольскую симфонию» Бориса Чайковского. Кремлевский оркестр сыграет увертюру «1812 год» П.И.Чайковского, и вместе объединенным оркестром мы сыграем «Вокализ» С.Рахманинова, – рассказал В.Ким.

На следующий день, по информации В.Кима, Севастопольский муниципальный симфонический оркестр выступит на ВДНХ.

Премьера «Севастопольской симфонии» состоялась 25 января 1981 года в присутствии композитора. Борис Чайковский – мастер второй половины прошлого столетия, один из ярчайших представителей русской симфонической и камерной музыки.