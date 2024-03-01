Нарисовали новые схемы транспортных маршрутов

Обещают, что в ближайшее время их разместят на остановках, в салонах троллейбусов, автобусов, катеров и паромов. Каждому маршруту движения присвоен определенный цвет. Нововведением является и нанесение на схемы изображений самых значимых достопримечательностей города, они должны помочь ориентироваться по схемам.

Подготовлены три отдельные схемы: для троллейбусов, городских и пригородных автобусов. К троллейбусной — претензий нет, потому что все эти маршруты выполняет ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова». А вот автобусные схемы точки зрения пассажиров — неполные. Там не найдете ни 17-го автобуса, ни 109-го, ни маршрутов Северной стороны, ведь их выполняют другие перевозчики. Получается, что из 97-ми автобусных маршрутов нарисованы менее трети.

В департаменте транспорта разъяснили, что полную автобусную схему они рисовать не будут. Узнать про остальные маршруты можно в интернете. Для этого на остановках расклеены QR-коды с переходом на сайт и с расписанием движения, и схемами маршрутов всех перевозчиков Севастополя.

Справедливости ради отметим, что прежняя схема движения общественного транспорта Севастополя была весьма сложной, пересыщенной линиями, различными значками и символами. Дизайнеры вписали маршруты в прямоугольник без привязки к географии города. В нынешней, судя по всему, разобраться будет куда проще.