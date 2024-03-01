На набережной парка Победы построят развлекательный центр

Площадка будущего строительства занимает около тысячи квадратных метров. В настоящее время участок застроен всевозможными кафе, торговыми ларьками и хозяйственными постройками.

Согласно проекту центр будет состоять из трех одноэтажных зданий высотой 4,50 метра, два из которых соединит общая крыша. Там разместят фудкорт — 15-20 ресторанов, объединенных в единую зону, сцену, выставочную площадку, детскую комнату, камеру хранения и дегустационный зал. Территорию вокруг благоустроят: без пергол и в это раз не обойдется. Открытые площадки приспособят для организации развлекательных мероприятий, разобьют клумбы и пешеходные дорожки.

На строительство получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Никакого культурного слоя на участке с кадастровым номером 91:02:001016:73 не обнаружено.