На линии снова два парома

С 1 марта возобновилась работа двух паромов на линии «Артбухта – Северная». Отправляются от причала они каждые полчаса.

— Мы достаточно долго занимались ремонтом этих паромов. Мы к этому вопросу подошли три года назад и постепенно приводили тот флот, который имеется на балансе флота, — сообщил в эфире ЦУР и.о.замгубернатора Севастополя Павел Иено. — На сегодняшний день у нас два парома отремонтированы, они прошли ежегодное обследование, получили все необходимые разрешающие документы, и сегодня с семи утра на линию вышел второй паром. Теперь на линии «Северная сторона – Артбухта» работает два парома с интервалом 30 минут.

Он добавил, что в рамках государственной программы развития Крыма и Севастополя предусмотрено строительство и проектирование восьми причалов. Компания «Мостотрест» сейчас проектирует четыре: №10 на Радиогорке, причал на Северной стороне, в Инкермане и №147 на пл.Нахимова.

— В этом году мы планируем закончить проектирование и приступить к строительно-монтажным работам. Хочется быстрее, но нужно выполнить ряд мероприятий, в том числе, по геологическим изысканиям, запроектировать, получить соответствующие расчеты, пройти согласование, получить стоимость строительно-монтажных работ, — рассказал П.Иено.

В ближайшее время планируется возобновить катерное сообщение с Инкерманом. Уже проведены водолазные обследования и найден плавучий причал. Осталось только дождаться согласования с Минобороны.

Первый паром из Артбухты и с пл.Захарова отходит в 7.00, последний — в 19.30. Телефон диспетчера флота: +7 (978) 254-16-93.