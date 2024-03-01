Догазификация дойдет и до дач

Садовые товарищества — СТ и СНТ включат в программу социальной газификации, заявил президент России Владимир Путин 9 февраля во время оглашения послания Федеральному Собранию.

Глава государства отметил, что по программе социальной газификации газ уже бесплатно провели к 1,1 млн участков россиян, и прием заявок продолжается.

Однако во многих населенных пунктах, куда уже проведен газ, расположены садоводческие товарищества. Жители таких СНТ давно обихаживают землю, строят дома, но подключить газ не могут, обратил внимание президент. Ведь СНТ, по нынешним нормам, не подпадают под программу«Социальной газификации». По словам В.Путина, проблема затрагивает миллионы семьей.

«Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно — расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ», — сказал глава государства.

До сих пор программа догазификации обозначала бессрочное бесплатное строительство региональным оператором газопровода до границы земельного участка индивидуального жилого дома в газифицированном населенном пункте. При этом внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу. Льготникам газовые коммуникации проводят и внутри участка, а не только к его границам.

В Севастополе в программу социальной газификации было включено более 18 тысяч домовладений. Ее операторами определены ГУП «Севастопольгаз» и ПАО «Севастопольгаз». ГУП в рамках этой программы с апреля 2021 года подключил к газораспределительной сети 390 жилых домов.

Докладывая в феврале об итогах развития Севастополя за 2023 год, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал В.Путину, что процесс газификации в Севастополе идет сложно.