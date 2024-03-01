Дистанционные мошенники торговали тюльпанами

В Севастополе осуждены двое жителей Воронежской области, которые похитили у местного жителя деньги под предлогом продажи цветов.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Воронежской области 1978 года рождения и его сожительницы 2000 года рождения. Они признаны виновными в мошенничестве.

Установлено, что в январе 2022 года обвиняемые разместили в интернете объявление о продаже тюльпанов, получали за них предоплату, но фактически предоставлять покупателям товар не намеревались. Таким образом, они похитили у жителя Севастополя 169 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Севастополя установили местонахождение злоумышленников, а Гагаринский районный суд назначил им наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Суд удовлетворил и поддержанный государственным обвинителем гражданский иск потерпевшего о взыскании с виновных лиц материального ущерба, сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.