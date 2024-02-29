Вести бизнес станет проще

Правительство РФ продолжает создавать условия для снижения административной нагрузки на бизнес. Для организаций и индивидуальных предпринимателей будет упрощен порядок подачи уведомлений об осуществлении предпринимательской деятельности. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документом предусмотрено формирование единого реестра уведомлений о предпринимательской деятельности. Новый информационный ресурс будет открытым и общедоступным. Его запуск освободит представителей бизнеса от подачи в контролирующий орган ряда сведений — об изменении места нахождения организации, изменении места осуществления деятельности или реорганизации, об изменении места жительства индивидуального предпринимателя и места осуществления деятельности. Эта информация будет автоматически подгружаться в единый реестр уведомлений из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, подписанным постановлением сокращен перечень работ и услуг, о начале осуществления которых предпринимателям необходимо подавать уведомление в контролирующий орган. Из этого перечня исключены работы и услуги в том числе в области фотографии, по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, по пошиву и ремонту обуви и одежды, перевозке грузов, производству измерительных приборов и электрической аппаратуры, ведению горных работ.

Постановление подготовлено для реализации новых норм Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», принятых в июле 2023 года, сообщила пресс-служба Правительства России.