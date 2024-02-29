Севастопольские картингисты выиграли «серебро» и «бронзу»

Как рассказал «Севастопольской газете» тренер команды Сергей Буштуев, соревнования посвятили Дню защитника Отечества. На чемпионат, организованный детско-юношеским спортивным клубом «Форсаж», приехали 28 лучших крымских спортсменов, в числе которых были и севастопольцы Тимур Митюков и Роман Шишов. По итогам заездов Т.Митюков занял второе место, Р.Шишов — третье.

— Наши ребята — большие молодцы, едут очень быстро. Была просьба к ним особо не спешить. Поэтому и Тимур берег мотор, чтобы доехать, и Ромка. К сожалению, у Романа оборвало выпускной клапан, поэтому он заехал третьим. А так шел лидером, опережая ближайшего соперника на полкруга. Если бы не мотор, у парня было бы первое место, — похвалил ребят С.Буштуев.

По его словам, за последнее время в этом виде спорта в Севастополе произошли ощутимые перемены. Так, администрация Станции юных техников закупила спортивные карты: два взрослых для детей старше 13 лет и три детских. Два карта уже подготовлены к соревнованиям, еще три начинают готовить.

— Дети, чьи карты уже готовы, начинают участвовать в соревнованиях, остальные будут подключаться, — рассказал С.Буштуев.

Мечта об автодроме

Но несмотря на столь позитивные сдвиги, проблемы у картингистов остаются, в первую очередь, они связаны с недостатком в городе площадок для тренировок и проведения соревнований. Вопрос можно было бы решить, восстановив автодром на Дергачах.

— Если бы можно было бы его восстановить, мы бы могли, никому не мешая, проводить там свои соревнования, приглашая спортсменов из других городов. А наши спортсмены могла бы там тренироваться и присваивать спортивные разряды, для чего по законодательству необходимо обязательно участвовать в соревнования в своем регионе, — пояснил С.Буштуев.

Он припомнил, что в существующих условиях присвоение спортивных разрядов невозможно, поскольку даже мототрек на Сапун-горе теперь оказался недоступен для использования его в спортивных целях.

— В последнее время в городском правительстве обсуждался вопрос о возвращении трассы автомотокросса «Сапун-гора» Станции юных техников. Что же касается автодрома, то этот вопрос пока «завис» на стадии идеи, воплощение которой возможно при финансовой помощь города, — продолжил тренер.

С.Буштуев также убежден, что восстановление автодрома могло бы бы решить целый ряд городских проблем. Например, ДОССАФ мог бы там проводить свои мероприятия по обучению автовождению. Там же можно было бы устроить картинговую трассу, развивать различные технические направления спорта, которые сейчас пребывают в вынужденной стагнации.

В завершении беседы С.Буштуев поделился мечтой о приглашении в Севастополь известных картингистов. Пока не реализованной.