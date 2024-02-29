Начался ремонт дороги от Чаплинки до Крыма

Специалисты Автодора приступили к ремонту автодороги Новотроицкое – Чаплинка, соединяющей населенный пункт в Херсонской области и административную границу с Крымом, сообщило Министерство транспорта и развития инфраструктуры Херсонской области.

«Дорожники госкомпании «Автодор» совместно с подрядными организациями приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Новотроицкое – Чаплинка. Уже уложено 22,5 км нижнего слоя покрытия дороги или порядка 40 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Одновременно на протяжении всей дороги ведутся работы по расчистке полосы отвода, снятию старого дорожного покрытия, ремонту водопропускных искусственных сооружений», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Запланированы работы по благоустройству прилегающей к дороге территории, остановок общественного транспорта, тротуаров.

Автомобильная дорога входит в состав альтернативного подъездного пути к Крыму. После завершения капитального ремонта трасса разгрузит пункт пропуска «Чонгар» и позволит перепустить трафик к КПП «Армянск».