На Тороповой дачи ведутся плановые работы

Воду в пруду спустили, чтобы расчистить его и выполнить капитальный ремонт разрушенной стихией плотины. Работы продлятся до 2025 года.

В социальных сетях начали появляться фотографии обмелевшего пруда на Тороповой даче. Севастопольцы задаются вопросом, что в очередной раз происходит в одном из излюбленных мест отдыха, почему так резко снизился уровень воды в пруду.

Не раскрывая деталей, Севприроднадзор сообщил, что на объекте проводятся плановые работы. «Будем ремонтировать плотину пруда, поэтому временно спустили воду. Сразу после вновь наполним пруд водой, и любимая всеми севастопольцами «Торопова дача» вернется в привычный вид», — написала в соцсетях пресс-служба природоохранного департамента.

Гидротехническое сооружение пруда «Торопова дача» находится в аварийном состоянии с 2021 года. Оно пострадало после проливных дождей, когда потоки воды переполнили каскад озер, размыли дамбу на верхнем и прорвали сдерживающую дамбу на нижнем озере. Дамбу размывало и в январе 2024 года.

В 2023 году подведомственное Севприроднадзору ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» подписало контракт на 3,5 миллиона рублей с московской компанией ООО «Гидропроектирование» на выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса гидротехнического сооружения на реке Сухая – пруд «Торопова дача».

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии, проектно-сметная документация готова и в ближайшее время ремонтные работы должны начаться. «К сожалению, ремонт такого гидротехнического сооружения требует времени и тщательного подхода, поэтому продлится он до 2025 года», — сказано в сообщении.

Согласно техзаданию, выданному разработчикам проекта, плотина представляет собой земляную насыпь длинной в 150 метров, с отсыпкой из суглинки, глины, гравия и гальки. Ширина по гребню — 6 м, максимальная высота — 12 м. Донный водовыпуск полностью разрушен и водосброс находится в нерабочем состоянии.

Кроме этого год назад департамент природных ресурсов подписал еще один контракт с самарской компанией «Европроект» на 4,3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на рассчистку пруда. За эти деньги подрядчик должен был провести инженерно-геодезические, геологические, гидрологические, экологическим изыскания, лабораторные исследования иловых отложений, изучить режим хозяйственного использования пруда «Торопова дача»; рассчитать ущерб, наносимый рыбному хозяйству, согласованный с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства в соответствии с действующим законодательством и многое другое. На все про все отводилось три месяца. Осталось дело за малым — расчистить пруд и отремонтировать плотину, но, как выясняется, это не просто и не быстро.