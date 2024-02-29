И преступность растет, и раскрываемость повышается

Севастополь в первой десятке российских регионов, где за год выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и компьютерным мошенничеством.

За прошлый год в Севастополе зарегистрировано 6347 преступлений (+1,2%). По 4133 преступлениям (+5,6%) возбуждены уголовные дела. Раскрываемость составила 48,4%.

По данным УМВД России по Севастополю, в общей структуре городской преступности большинство зарегистрированных преступлений (71,7%) — это противоправные деяния средней и небольшой степени тяжести. Установлено 2628 лиц (-0,9%), совершивших преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий раскрыто 3140 преступлений (+0,03%). При этом 1553 преступления расследованы в форме предварительного следствия (+0,9%).

Выявлено 542 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (+5,5%). Предварительно расследованы и направлены в суд уголовные дела по 276 преступлениям (-8%). Из незаконного оборота изъято 15 кг наркотических средств и психотропных веществ.

За 2023 год больше зарегистрировано (+13,3%) и больше раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений (+7,4%). При этом общая раскрываемость такого вида преступлений составила 46,5%.

Все эти цифры говорят об активизации деятельности подразделений полиции по выявлению преступлений и лиц их совершивших, указано в отчете УМВД России по Севастополю.

Согласно отчету Министерства внутренних дел РФ за 2023 год, Севастополь попал в десятку регионов с ростом преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+7,3%), с преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (шестое место, +61,4%), а также преступлений, совершенных в общественных местах (второе место, +30,6%).

По раскрываемости информационных преступлений Севастополь в списке российских регионов на шестом месте с конца (18%).