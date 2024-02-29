Для женщин сыграют Штрауса и Ваксмана

Незапятнанная классика

Программа будет состоять полностью из музыки Иоганна Штрауса, это будет музыка из оперетт, вальсы, польки...

– Мы попытаемся своим исполнением подарить публике весеннее настроение, со свойственной произведениям Штрауса возвышенностью, изяществом, элегантностью. Нам кажется, что лучшим подарком для женщин будет именно музыка Штрауса, которую любит весь мир, и которую называют не иначе, как незапятнанная классика, – рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Владимир Ким.

В концерте примет участие весь состав Севастопольского симфонического оркестра, который 29 февраля собрался на репетицию будущего концерта.

Дивертисмент

Отдельной частью программы станет выступление юной севастопольской скрипачки Евы Плакун. Она покажет свое искусство в произведении «Фантазии на тему «Кармен» композитора Франца Ваксмана.

На вопрос, как это будет, В.Ким рассказал, что в свое время «Геликон-Опера» сделала оперетту «Летучая мышь» с весьма интересным посылом – посреди оперетты вдруг все артисты садятся на сцене и выходят другие, которые начинают петь концертную программу, совершенно не связанную с первоначальной. После их выступления происходит продолжение оперетты.

– Как бы дивертисмент такой. Так вот, Ева у нас будет выступать в качестве дивертисмента, – пояснил В.Ким.

По его словам, у Севастопольского симфонического оркестра довольно большая практика совместной работы с талантливыми детьми. Очень многие юные исполнители прошли через музицирование с симфоническим оркестром, часто впоследствии они становились выдающимися музыкантами. Ева – очередной этап такого взаимодействия с детским творчеством.

— Девочка пока учится в музыкальной школе у педагога Ларисы Денисовой, потому выполняет все те требования, которые ей предлагает педагог. Мы стараемся в эти взаимоотношения не вмешиваться и пытаемся воплотить общее решение Евы и ее педагога, – продолжил В.Ким.

Лауреат

Сама Е.Плакун рассказала, что учится в седьмом классе Севастопольской музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова. Самым ярким своим успехом девочка считает свое участие в XXIII Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» в декабре 2023 года, где она стала лауреатом, заняв почетное третье место. Ей же достался специальный приз от Дома скрипки Scroll — скрипка, которую по модели инструмента Страдивари 1715 года выполнил итальянский мастер Лука Мария Парлатто.

– В жюри там были музыканты, которых знает весь мир, и, выступая, я понимала, что представляю себя, свою школу и свой город. В третьем туре мне очень понравилось выступать с оркестром на большой сцене в Концертном зале им.П.И.Чайковского,– рассказала Е.Плакун.