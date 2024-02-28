Задержанный в парикмахерской скандалист находился в федеральном розыске

Нетрезвый мужчина устроил скандал в одной из парикмахерских Ленинского района Севастоподя. Угрожая сотрудницам салона, он разделся до пояса и продемонстрировал татуировки с нацистской символикой.

«Со слов сотрудниц салона, демонстрация подобных изображений в городе-герое настолько возмутила женщин, что одна из них схватила швабру, чтобы выгнать хулигана из заведения, а вторая вызвала правоохранителей», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Доставить в полицию пьяного мужчину оказалось непросто — росгвардейцам пришлось применить спецспредства.

В отделении установили личность дебошира и выяснили, что скандал в севастопольском салоне красоты устроил 44-летний уроженец Свердловской области, ранее неоднократно судимый и находившийся в федеральном розыске.