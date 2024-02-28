Выставку севастопольских художников в Москве посвятили 10-летию Крымской весны

В Москве, в зале Совета Федерации Федерального собрания РФ, с 4 по 29 марта пройдет художественная выставка «Из Севастополя с любовью...»

Экспозиция приурочена к 10-летию Крымской весны. В нее включены художественные произведения севастопольских авторов, в том числе Сергея Меркулова, Сергея Грищенко, Алексея Петрухина, Сергея Берлова, Татьяны Годовальниковой, Натальи Нестеровой, Надежды Болдиной.

Как сообщается, выставка должна стать наглядным и ярким отражением творческого потенциала Севастополя, его культурного настоящего. Каждая картина наполнена ощущением любви к родному городу, гордостью за его историческое прошлое.

Официальное открытие выставки состоится 18 марта по адресу Б.Дмитровка, 26.