В Малой Академии наук рассмотрят 250 научно-исследовательских работ

На возможный вопрос, что это и откуда взялось, директор МАН Сергей Пасеин рассказал «Севастопольской газете», что такой конкурс проводится с 60-х годов прошлого века и является давней традицией МАН. В этом году конкурс решили проводить четыре дня, с 28 февраля по 2 марта.

За это время будут представлены больше 250 работ. Их авторами являются школьники из Севастополя, Москвы, Нижнего Новгорода и других российских регионов.

— Участие в нашем конкурсе престижно и важно для учащихся, поскольку он вошел в так называемый министерский перечень. Это означает, что по результатам победители и призеры вносятся в государственный информационный ресурс, что дает ряд преференций при поступлении в вузы, а также при получении различных грантов, — сказал С.Пасеин.

Научно-исследовательские работы охватывают целых ряд научных направлений: от гуманитарных (иностранные языки, история, обществознание, право...) до актуальных проблем в области экобиотехнологии. Отдельный день предполагается посвятить естественным наукам — математике, физике, а также техническим – робототехнике, программированию, 3d-электронике, моделированию.

— В субботу будет самый зрелищный день, когда будут представлены робототехнические проекты, — анонсировал директор.

Он также рассказал, что оценивать работы юных исследователей будут больше сотни членов жюри. Среди них — ученые из филиала МГУ в Севастополе, Санкт-Петербургского и Курского госуниверситетов, Института биологии южных морей, Морского гидрофизического института, специалисты, представляющие реальный сектор экономики, а именно оборонное предприятие АО НПП «Радар ммс», которое уже не один год сотрудничает с севастопольской Малой академией наук.

Представители этого предприятия традиционно выберут шесть лучших работ, авторов которых пригласят в Санкт-Петербург на Открытую юношескую научно-практическую конференцию «Будущее сильной России — в высоких технологиях», которая состоится в апреле 2024 года. По результатам конкурса также будут отобраны работы на различные Всероссийские и международные конкурсы.

Разумеется, севастопольское представительство на конкурсе — самое внушительное, из 250 работ севастопольских примерно 45%.