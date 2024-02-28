Школу №41 обещают отремонтировать за год

Капитальный ремонт средней школы №41 на ул.Горпищенко начали в 2024 году и обещают завершить в первом квартале 2025-го, сообщил и.о.директора департамента капитального строительства Иван Погодин.

— Контракт в соответствии с соглашением заключен до конца 2025 года, однако мы проговариваем с подрядчиком и определяем, что работы должны быть завершены не позднее 1 квартала 2025 года, — сказал И.Погодин.

Будет как новенькая

По его словам, ремонт будет комплексным и включит фасад здания, внутренние коммуникации, усиление фундамента, замену кровли, обновление внутренней отделки. После всего этого, по заверениям главы капстроя, школа будет выглядеть даже не обновленной, а новой! От первоначального здания 1960 года постройки останется разве что каркас и месторасположение.

В стоимостном выражении все это обойдется в 200 миллионов рублей, 125 из которых — федеральные средства, выделенные по программе президентских капитальных ремонтов, еще 75 будут изысканы и привлечены городом дополнительно, в том числе средства межбюджетных трансфертов.

Особое значение строители придают разработке уникального дизайна отделки внутренних помещений, в чем уже по сложившейся в городе новой традиции примут участие учителя и родители. Как оказалось, речь идет, в основном, цветовых предпочтениях в отделке помещений. Ремонту предполагают подвергнуть также наружные сети, а также благоустроить прилегающую территорию. Зато потом согласно обещаниям И.Погодина, здание сможет «продержаться» без текущих ремонтов ближайшие полвека.

На вопрос «Севастопольской газеты», почему ремонтировать школы начинают посреди учебного года, он пояснил, что порядок проведения капитальных ремонтов и периоды их проведения определяются в целом по стране, что контракты без соответствующего финансирования невозможны, а оно расписано по календарным годам, без привязки к учебным годам.

И.Погодин также пообещал, что недавно благоустроенная территория — сквер у входа в школу не пострадает. Размер школьной территории позволяет развернуться полностью внутри нее.

— Мы постараемся, чтобы уже благоустроенные пространства перекликались с решениями по пришкольной территории, — сообщил чиновник.

Издержки ремонта

Как подтвердил заместитель директора департамента образования Антон Ульянцев, на время ремонта школьников распределили по близрасположенным учебным заведениям. Так, начальные классы теперь занимаются в школе №19, а средние и старшие — в школе №42. Как раз накануне мать одного из учеников средних классов пожаловалась «Севастопольской газете» на неподходящие условия, в которых оказался класс сына в школе №42. По ее словам, в школе местами нарушено остекление, состояние полов далеко не везде удовлетворительное, да и к соблюдению норм санитарии есть вопросы.

На это А.Ульянцев ответил, что все школы перед началом учебного года проходят осмотр и подготовку к учебному процессу, все они имеют лицензию на образовательный процесс, в том числе заключение Роспотребнадзора, который время от времени проводит свои выездные мероприятия. Замечаний по этой школе у Роспотребнадзора нет. И все же он пообещал проинспектировать состояние школы.

По словам А.Ульянцева, в настоящее время на объекте работают 30 рабочих, завершить демонтаж предполагается до апреля. Ход ремонта предлагают отслеживать на сайте школы, где обещают вывесить календарный график выполнения работ.

— Активно привлекаем к этому родителей. Создана инициативная группа, членам которой вместе с представителями департамента предложено выходить на объект и следить за сроками строительства, — сказал А.Ульянцев.

Хотят демонтировать тир

Речь идет о тире, который находится на территории, о чем рассказала директор школы. Как и школа, тир построен к 1960 году, но теперь явно портит общий вид. По словам директора, документы по тиру уже находятся в ДИЗО на предмет его демонтажа.

— Тир имеет 82% износа, поэтому восстанавливать его мы не будем. На его месте мы хотим сделать дорожки и площадку, где можно было бы изучать правила дорожного движения, что очень нужно подрастающему поколению, — сказала директор школы №41 Наталья Новогребельская.

По словам директора, сейчас в школе числятся 820 учеников, которые до ремонта учились в две смены. После ремонта, по ее словам, ситуация не изменится.