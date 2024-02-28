Предприниматели стали меньше жаловаться

В прошлом году представители бизнеса значительно реже обращались к бизнес-омбудсмену с жалобами, чем в 2022 году, указано в отчете уполномоченного по правам предпринимателей Севастополя Ильи Пестерникова.

«Жалобы, обращения предпринимателей — это основной и самый важный источник информации для уполномоченного. Именно по ним можно понять реальное состояния бизнеса», — говорится в отчете бизнес-обмудсмена.

Судя по всему, раз количество жалоб сократилось, значит, работать севастопольским предпринимателям стало комфортнее. Например, большое количество жалоб от бизнесменов в 2022 году было связано с повышением арендной платы за торговые точки на рынках. Еще было много исков от компаний за нарушений авторских прав. В том числе, за продажу игрушек — персонажей известных мультфильмов.

В 2023 году подобных проблем стало в разы меньше. Правда, увеличилось и количество судебных заседаний с участием бизнес-уполномоченного. Права предпринимателей чаще всего удавалось отстоять. Например, бизнес-обмудсмен помог главе фермерского хозяйства, который получил грант в размере 1,8 млн рублей. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя расторг соглашение о предоставлении денег, но был подан иск в суд, что такое расторжение незаконно. И суд встал на сторону фермера.

Впрочем, проблемы все-таки есть и они носят системный характер, считает И.Пестерников.

Опять нужна поддержка из бюджета

Продолжающаяся СВО, ракетные удары, снижение туристического потока затронули многие отрасли предпринимательства города, которые ранее не нуждались в поддержке, но с 2020 года и по настоящее время испытывают в них острую необходимость, уверен бизнес-омбудсмен.

«В 2023 году выявилась острая проблема рыбопромышленной отрасли. В связи с запретом на промысловый выход в море многие рыбопромышленные предприятия столкнулись с дилеммой: прекращать деятельность иди перебазироваться в другие места промысла. Ситуацию усугубил «шторм века», прошедший в ноябре 2023 году и нанесший ущерб Севастополю в размере 6 млрд руб. Рыбакам необходима помощь государства для сохранения отрасли», — уверен И.Пестерников.

Также он перечислил проблемы с организацией ярмарок, схемой размещения НТО и до конца не урегулированную ситуацию с летними кафе.

Но мерами поддержки бизнес Севастополя также активно пользовался — в частности, брали микрозаймы. Вот только с их погашением у некоторых возникли трудности из-за срыва летнего туристического сезона.

«Для оказания поддержки субъектам предпринимательства туристической отрасли, предотвращения закрытия предприятий предлагаем инициировать установление максимального срока предоставления микрозайма пять лет, с возможным пересмотром процентной ставки в сторону увеличения, увеличение суммы микрозаймов до 10 млн руб., суммы займов без залога — до 1,5 млн руб., ограничить максимальную ставку годовых 7%», — предлагает бизнес-обмудсмен.

Еще он просит федеральные власти вернуть туристический кешбэк и легализовать деятельность гостевых домов, а региональные — усилить контроль в секторе посуточной аренды жилья.

О легализации гостевых домов

В настоящее время проект федерального закона о проведении эксперимента по легализации гостевых домов, одним из соавторов которого является депутат Государственной Думы Татьяна Лобач, находится на рассмотрении в Госдуме.

По словам И.Пестерникова, проект вызвал много споров. Бизнес-омбудсмен получил много предложений от представителей туриндустрии и направил замечания у проекту закона.

Так, И.Пестерников пишет в отчете, что требования для гостиниц категории «без звезд» избыточны для гостевых домов. Он предлагает разрешить размещение гостевых домов на землях садовых товариществ, так как в Севастополе всего 15-20% от общего количества таких объектов расположены на землях ИЖС. Кроме того, рекомендует заменить ограничение по количеству номеров в гостевом доме — с 15 на 30 номеров. Это тоже должно помочь вывести из «тени» часть объектов.

Самозанятых стало больше

Но в целом, если судить по количеству поступивших в бюджет налогов от бизнесменов, у предпринимателей Севастополя все не так уж плохо.

«Сохраняется тенденция к увеличению количества поступивших в городской бюджет налогов от предпринимательской деятельности. Существенную положительную динамику показывают плательщики УСН (упрощенная система налогообложения). Отчисления поданному виду налогообложения выросли на 200 миллионов руб. (на 8,58%), несмотря на сниженную в 2023 году ставку налога УСН», — отчитался И.Пестерников.

А еще в два раза вырос размер отчислений в казну от деятельности самозанятых на 70 миллионов или на 59,06%. Такой прирост связан с ростом количества такого способа ведения бизнеса. Самозанятые в Севастополе работают в строительстве, ремонтируют квартиры, сдают помещения в аренду, оказывают рекламные и информационные услуги и продают собственноручно изготовленную продукцию.