Медалей к 10-летию Русской весны будет много

В департамент внутренней политики Севастополя уже начали поступать заявки на награждение памятной медалью к 10-летию возвращения города в Россию. Получить ее могут как граждане РФ, так и иностранцы и лица без гражданства, а также трудовые коллективы.

— Нужно обратиться в департамент внутренней политики с ходатайством, представить краткую характеристику, чем заслужил человек награждение. Это могут быть члены избирательной комиссии, люди, которые обеспечивали безопасность блокпоста или те, кто занимался жизнеобеспечением города в этот период. Нет ничего сложного, — сообщил директор департамент внутренней политики Сергей Бездольный.

По его словам, заявки на награждение могут подавать органы власти, депутаты, трудовые коллективы, общественные организации. Если севастополец захочет, чтобы его наградили медалью, ему нужно заручиться поддержкой какой-либо организации, так как сам от себя заявку он подать не сможет.

Сейчас в департаменте внутренней политики уже создана специальная комиссия, которая будет рассматривать заявления. А окончательное решение о награждении принимает губернатор. Вручать медали будут за мужество, героизм, личный вклад возвращения Севастополя в Россию, а также за подготовку референдума. Кстати, есть еще один пункт: за вклад в социально-экономическое развитие Севастополя в прошедшее десятилетие.

На вопрос «Севастопольской газеты», сколько медалей планируется вручить, С.Бездольный ответил, что никакого ограничения нет. Будут рассмотрены все заявления. Первую партию медалей уже отчеканили в Санкт-Петербурге. По мере необходимости будет изготовлено необходимое количество. Нет и какого-то конкретного срока окончания приема документов.

— Год юбилейный, год праздничный, в течение всего года будут происходить награждения, поэтому и подача заявок ограничена именно этим периодом, — сообщил С.Бездольный.

Документы в департамент внутренней политики можно предоставить лично по адресу: проспект Октябрьской Революции, 8, кабинет 312, отправить почтой России или по электронной почте —dvp@sev.gov.ru. Уточнить информацию по поводу подачи заявлений можно по телефону: (8692) 41-95-25.