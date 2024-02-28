Крым получил две награды Всероссийской туристической премии

Республика Крым стала лауреатом III Всероссийской премии Russian Travel Awards, взяв бронзу в двух номинациях.

Как «Регион семейного отдыха и туризма» Крым занял почетное третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу. В номинации «Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ» полуостров разделил «бронзу» с Удмуртией, пропустив вперед Башкортостан, Кузбасс и Свердловскую область.

Севастополь среди участников финала и победителей Всероссийской премии замечен не был.

20 февраля в Санкт-Петербурге состоялись публичные выступления представителей 44 регионов России, которые соревновались в 20 номинациях. Представленные в финале субъекты были отобраны в шорт-лист благодаря победам в профессиональных конкурсах.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Она вручается по итогам прошедшего года.