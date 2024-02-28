Капремонты школ продолжаются

Пять городских и две сельские школы будут полностью отремонтированы до конца следующего года. Комплексное обновление учебных заведений обойдется в 1,3 млрд рублей. Заказчиком на всех объектах выступает севастопольское ГКУ «Единая дирекция капитального строительства».

Полное обновление ожидает школу №39 на ул.Очаковцев. Кроме капитального ремонта здания (309 млн рублей) подрядчик реконструирует школьный тир (21 млн рублей) и мастерские (22,4 млн рублей). Также строители произведут замену наружных сетей и благоустроят прилегающую территорию за три млн рублей. Исполнитель — ООО «СУ-82». Срок окончания работ — конец текущего года.

До конца текущего года также отремонтируют две сельских школы: №17 в поселке Сахарная Головка (178 млн рублей) — подрядчик ООО «СпецСтройЭксперт», и здание начальной школы №47 в Орлином (42 млн рублей). Отдельным контрактом обновят наружные сети и благоустроят территорию вокруг школы за 7,4 млн рублей — подрядчик ООО «СтройГрандСервис».

К концу 2025 года планируют завершить капитальный ремонт еще четырех школ: здание гимназии №10 и благоустройство школьной территории на пр.Победы (231,5 млн рублей) — ООО «Теплостройсервис»; здание СОШ №41 на ул.Горпищенко (200 млн рублей) — ООО «Стройпроект»; здание СОШ №9 и благоустройство территории на ул.Челюскинцев (188 млн рублей) — ООО «Теплостройсервис»; здание СОШ №13 в Каче — капремонт основного здания и здания допризывной подготовки, наружных сетей и благоустройство прилегающей территории (126,7 млн рублей) — ООО «Специализированный застройщик «Темпрано».

Строительные работы на этих объектах включают обновление фасадов, кровли, дверей, окон, лестниц, инженерных сетей, освещения, вентиляции и др. Работы выполняются в рамках госпрограммы «Развитие образования» на федеральные средства и деньги из бюджета Москвы.

На время ремонта детей и педагогов переводят в другие учебные учреждения.

Согласно докладу, предоставленному 19 февраля губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, за 2023 год в городе отремонтировано 11 объектов в семи школах.