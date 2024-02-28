Экзотические страны через фотообъектив

В севастопольском фотоклубе «Бриг» состоялась виртуальная выставка путешественника, фотографа, писателя и журналиста Виктора Пинчука. Он приехал из Симферополя, чтобы поделиться личными достижениями, а заодно рассказать о предпринятых им путешествиях. Вернее, показать фотоиллюстрации к путешествиям в разные страны мира, которых в его арсенале уже шестьдесят.

— Путешественник я с 2005 года, до этого был просто туристом, что далеко не одно и то же: турист движется к какой-то конкретной цели, а путешественник таких целей не имеет, — разъяснил он.

Фотоискусство и фотографии

По результатам своих путешествий В.Пинчук написал 150 газетных статей, издал 10 книг, организовал 12 персональных очных фотовыставок и две виртуальные. Итак, он фотограф и фотохудожник в одном лице. В один из периодов своей жизни делал репортажные фотографии и активно публиковался в крымских газетах.

Он также является автором учебника «Азы фотоискусства», который выложен на сайте Wikibooks на двух языках — русском и английском. По словам автора, это не совсем обычный учебник, его следует читать с пониманием различий между фотоискусством и фотографией.

— Там не рассказывается о том, как ставить источники света, выбирать ракурс, выставлять выдержку, менять объективы. В моем учебнике поясняются только стили, жанры и направления фотоискусства. В меру возможностей я попытался собрать их все, а некоторые придумал сам, — рассказал пришедшим пообщаться бриговцам В.Пинчук.

По странам и континентам без денег и телефона

Да, да, он путешествует почти без денег, называя это «бомж-туризмом». По крайней мере, так называется одна из написанных им книг. Разумеется, одиночные путешествия в таком формате не исключают опасностей и неожиданностей.

Так, в Афганистане при стандартной проверке документов он был задержан и отправлен в кабульскую тюрьму. При посещении Намибии из-за нелепой случайности унесен течением на необитаемую территорию соседней страны, где был спасен аборигенами. В 2018 году, пробыв в полугодовом путешествии по странам Африки, ограблен в Йоханнесбурге и потерял всё, что успел отснять.

Все эти ситуации — курьезные и не очень — могли бы стать темой отдельной встречи. Но в этот раз темой беседы стала уличная фотография. В.Пинчук подготовил подборку из 230 фотографий «на пересечении жанров», сделанных во время его путешествий в экзотические страны. Он назвал ее «Застывшие кадры больших мегаполисов». С оговоркой, что мегаполисы некоторых стран по размеру меньше Бахчисарая.

А дальше перед зрителями раскрутился целый калейдоскоп экзотических фотосюжетов: уличный рынок в столице Самоа городе Апиа, императорский дворец в Сеуле, индийский храм на Фиджи, приметы новогоднего настроения в Малайзии, спящий бездомный на улице в Сан-Паулу, парусиновая Гвинея, сплетницы в Панаме, местные хиппари в Гватемале, танзанийские осьминоги...

Запущенный касанием компьютерной мышки водоворот ярких красок погружал зрителей в экзотику путешествий все глубже: Уганда, Гватемала, Парагвай, Бурунди, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Боливия, Куба, Китай, Камбоджа, Монголия, Боливия, Лаос, Аргентина, Перу, Иордания, Эквадор, Судан, Афганистан...

Он и сам порой морщит лоб, припоминая, где сделан тот или иной снимок, а иногда даже обращается к зрителям за подсказкой названия столицы той или иной страны.

После презентации просит задавать вопросы, большинство которых его не удивляют. Отвечает, что путешествует на деньги, что выручает от продажи своих книг.

Вопрос, есть ли в его подборке «приличные страны», парирует: «Приличные страны я не люблю и даже ненавижу!»

Выбор, куда ехать, происходит так: первые три страны маршрута выбираются заранее, остальные — спонтанно, как получается.

В какую страну поедет в следующий раз, понятия не имеет. Иногда побудить к путешествию может увиденное объявление на столбе: «дешево туда-то».

Пока очередного такого объявления не увидел, иначе был бы уже в пути.

Последнее путешествие было в Океанию, из которого он вернулся в первый день объявления ковида.

Констатирует, что всю экзотику уже изъездил. Хотел бы отправиться в Австралию, но уверен, что визу туда не получит: «Там не любят русских!»

Впрочем...