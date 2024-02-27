Выставку посвятили 20-летию художественно-педагогической деятельности

Организатор и устроитель экспозиции – севастопольский художник Виктор Чижов.

Он сам много лет занимается преподаванием живописи, и теперь вспоминает, как двадцать лет назад в городе было четыре филиала высших учебных заведения художественного профиля, сейчас в Севастополе художественных вузов нет.

– Выставка посвящена двадцатилетию зарождения академической художественной деятельности в Севастополе. Будучи выпускником факультета монументальной скульптуры Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.П.Штиглица, я с начала 2000-х преподавал в севастопольских филиалах художественных вузов рисунок, живопись, скульптуру и даже художественную академическую лепку, – рассказывает В.Чижов.

Поясняет, что речь не идет об обучении рисованию в художественной школе или в колледже, что также важно, но не является академическим профессиональном образованием.

У самого В.Чижова сохранились живописные работы его учеников, которые он с гордостью теперь экспонирует. Тем более, что многие из его воспитанников стали профессиональными художниками.

Всего на выставке 47 работ, многие из которых – студенческие.

-— Одна из самых сложных задач академического художественного образования – изображение человека, как оптимальной конструкции, для чего, разумеется, нужны знания анатомии. Наиболее ярко изображать человека можно в батальных сценах, на что я и ориентировал своих учеников. Поэтому здесь есть работы, посвященные войне 1812 года, Крымской войне, – рассказал «Севастопольской газете» художник.

В числе таких работ – «Поверженный зуав», «Последнее отражение», «Перед битвой», «На разбитом бастионе», «Несущий знамя», «Турок», «Портрет капитан-лейтенанта Иосифа Сулимы на палубе» кисти севастопольской художницы Натальи Лось, «Артиллерийский унтер-офицер на банкете» Ирины Сердюк, «Штандарт — юнкер Ингерманландского гусарского полка» Милены Пархоменко.

Есть работы и тогдашних преподавателей севастопольских художников Натальи Карповой, Натальи Шишкиной, Надежды Кавулич. Четвертым в этом списке педагогов был и сам Виктор Чижов, на выставке – шесть его картин, как всегда, яркие и экспрессивные.

Для тех, кто мечтает стать художником, наверняка, будут интересны экзаменационные вступительные работы в художественные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, например, на отделение монументальной живописи. Портреты, натюрморты, рисунки, – на некоторых даже сохранились штампы приемной комиссии.

Таковой имеется и на акварельном полотне Фарида Земалиндинова «Строитель», с которым он поступал в Академию художеств. Кроме этого, на выставке представлены его вступительные работы по композиции, графическому натюрморту.

Среди работ есть с оттенком ностальгии: «Городская симфония» с видом на собор Петра и Павла Лилии Празукиной, «Синопский спуск» Н.Шишкиной, «Весна в Херсонесе» Марии Онуфриевой.

Вход на выставку свободный.