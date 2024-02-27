Высаживают сеянцы сосны Брутийской

Высадка сеянцев сосны Брутийской (другие названия — сосна Станкевича, калабрийская, пицундская, судакская) началась в окрестностях мыса Сарыч, мыса Айя и Балаклавы, сообщает на своей странице Вконтакте Севприроднадзор.

Занимаются этим кропотливым делом работники лесного питомника ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства». Они высаживают сеянцы в заранее подготовленную почву.

Сосна Брутийская — красивое хвойное дерево, занесенное в Красную книгу. Этот вид сосны хорошо известен своей прочностью, ее темно-зеленые иглы достигают в длину до 15 сантиметров. Чаще всего, сосна Брутийская встречается в западном и восточном Крыму. В Севастополе же ареалом ее распространения является мыс Айя и мыс Сарыч, а также район Балаклавы.

Для получения семян сотрудники ГБУ сначала собрали сосновые шишки в лесу. Чтобы получить соответствующие удостоверения их качества, партию семян отправляли в ФБУ «Рослесозащита».

До момента высадки сеянцы в течение двух-трех лет доводили до необходимого стандарта в лесном питомнике.