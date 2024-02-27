Выполнение программы «Самый дружный двор» тормозят сами жители

Об этом 26 февраля на очередном аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов.

На вопрос губернатора Михаила Развожаева, благоустроили ли наконец-то дворы, выигравшие гранты, как самые дружные и образцовые, Е.Горлов ответил, что доделали, но не все, и причин тому несколько.

Первая состоит в необходимости обязательно согласовывать работы с собственниками жилья, что является долгим процессом. Второй причиной является отсутствие единства мнений жителей, что, к слову, с трудом отражает название конкурса: кто-то хочет парковку, кто-то — ограждение, кто-то — детскую площадку.

— И потом, в процессе работы, люди выражают желание что-то изменить, и мы вынуждены менять проект. Это затягивает процедуру. По крайней мере, мы в контакте в диалоге с людьми, пожелания исполняем все, — попытался в очередной раз объяснить хроническое отставание по программе Е.Горлов.

А перед тем заместитель руководителя горхоза Николай Битосов отчитался о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в 2023 году отремонтированы семь общественных пространств.

— Немного затянулись работы в селе Дальнем из-за сложных археологических работ. Но и там капремонт уже заканчивается, — сказал Н.Битосов.

Напомним, что ежегодные обещания благоустраивать по 50 дворов в год, начиная с 2020-го, не выполнялись в полной мере. В качестве причин что только не называлось: ковидные ограничения, задержки в поставках материалов, их удорожание...