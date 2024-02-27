Волонтеры отправились на Всемирный фестиваль молодежи

Два десятка волонтеров из Севастополя отправились на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Севастопольцы возьмут шефство над итальянской делегацией.

— Наши волонтеры будут трудиться на фестивале с 26 февраля по 9 марта: будут заниматься организацией питания, сопровождением образовательных и культурных площадок, транспортной логистикой и лингвистическими услугами, — сообщила начальник управления по делам молодежи Севастополя Марина Слонченко.

Россия примет Всемирный молодежный фестиваль в четвертый раз. Самый первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в Праге в 1947 году. Прошедший в Москве летом 1957 года шестой фестиваль стал одним из символов хрущевской оттепели. В следующий раз Москва принимала фестиваль в 1985 году. В 2017 году фестиваль также провели в Сочи.

В этом году на фестивале впервые будет запущена программа культурного шефства — российские делегации закрепят за делегациями иностранных государств. Считается, что это поспособствует неформальному общению и укреплению международных связей, а также созданию положительного имиджа России за рубежом.

Севастопольская делегация будет «дружить» с итальянской. Молодые люди уже предварительно познакомились с помощью «телемоста».

— Мы обсудили самые важные моменты, касающиеся фестиваля и проговорили правила. Ключевым моментом нашей встречи было знакомство с делегацией иностранной молодежи, которую будет курировать наш регион, и это у нас будет Италия, очень приятные, милые ребята! — рассказала волонтер Даша.

Всего 1 марта на площадке фестиваля соберутся 20 тысяч участников из более чем 180 стран мира. Помогать им будут более пяти тысяч волонтеров.