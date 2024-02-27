В парке Победы будет игровой ручей

Тендер на разработку эскизного проекта водной игровой площадки в парке Победы размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает единый подрядчик, назначенный правительством города, — АО «Севастопольстройпроект». Цена вопроса — 780 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, субподрядчик должен предусмотреть эффективное использование участка, компактное решение генерального плана, высокий уровень благоустройства. Под этим подразумевается: устройство оборудования для игры с водой, теневых навесов и мест отдыха для родителей, сопровождающих детей, скамеек, урн. При этом игровое оборудование должно быть выполнено из натуральных материалов, отвечать стандартам безопасности, быть вандалоустойчивым, иметь высокую игровую ценность. Конструкция ручья может быть выполнена из архитектурного бетона, натурального камня или иных материалов, согласованных в проекте.

Отдельной строкой указано «не предусматривать в границах проектирования санузлов, мест общепита и других архитектурных сооружений и МАФов». Эти парковые объекты запланированы другими контрактами. Также работа над эскизом не включает в себя разработку ведомостей изделий и спецификации элементов благоустройства, трассировку трубопроводов, подбор технического водного оборудования, диаметров трубопроводов, спецификаций расходных материалов.

Эскиз водной игровой площадки выполняется в рамках второй очереди реконструкции и благоустройства территории парка Победы. Площадь участка для размещения игровой площадки — 621,34 квадратных метров.