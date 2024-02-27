Предлагают учредить четыре новые медали

В Законодательном собрании 26 февраля зарегистрирован проект закона, которым предлагается изменить закон «О наградах города Севастополя». В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что он поможет усовершенствовать наградную систему города.

Авторы документа — 11 депутатов от всех фракций, представленных в заксобрании, и губернатор Севастополя. Они предлагают учредить четыре медали, одно почетное звание и две премии.

Так медалью имени Максимова Алексея Андреевича будут награждать граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, получивших широкую известность и общественное признание, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед городом Севастополем в благотворительной и меценатской деятельности.

Медаль «За безупречную службу городу Севастополю» вручат за выдающиеся достижения и особые заслуги в социально-экономической, научно-исследовательской, культурной и общественной деятельности.

Медалью «За мужество и верность долгу» наградят за проявленные мужество, смелость и отвагу при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, охране правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях, сопряженных с риском для жизни. Награждение может быть произведено посмертно.

Медалью «За содействие специальной военной операции» будут отмечены люди, проявившие активную гражданскую позицию при осуществлении деятельности, направленной на помощь участникам специальной военной операции.

Кроме этого предлагается учредить новое почетное звание — «Заслуженный финансист города Севастополя». Его будут присваивать высокопрофессиональным специалистам в сфере финансов, включая бюджетную, кредитную, и налоговую сферы, за заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, исполнение бюджетов всех уровней, в укреплении финансовой дисциплины, осуществлении финансового контроля, достижении эффективной использования бюджетных средств, повышении финансовой грамотности населения.

Премий в области физической культуры и спорта, а также в области туризма удостоятся за развитие и повышение качественного уровня инфраструктуры туризма, совершенствования форм туристическо-экскурсионного обслуживания, а также за организацию учебно-тренировочного и методического процесса спортивной подготовки, высокие спортивные результаты на официальных соревнованиях, наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление физического здоровья.

Авторы законопроекта уверены, что принятие закона позволит организовать процесс признания и поощрения граждан за выдающиеся достижения и заслуги перед Севастополем.

Сейчас официальными наградами являются:

— звание «Почетный гражданин города Севастополя»;

— знак отличия «За заслуги перед Севастополем»;

— почетный знак «Родительская слава города Севастополя»;

— почетные звания города Севастополя по сферам деятельности;

— медаль имени Даши Севастопольской;

— благодарность Губернатора города Севастополя;

— почетная грамота Законодательного Собрания города Севастополя;

— благодарность Председателя Законодательного Собрания города Севастополя;

— почетная грамота Правительства Севастополя;

— премии города Севастополя;

— стипендии города Севастополя.