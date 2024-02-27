По Пушкинской карте можно посещать лекции

В рамках проекта «Севастопольский лекторий» педагоги школы искусств знакомят слушателей с художниками, жизнь и творчество которых связаны с городом-героем. Так, 25 февраля состоялась лекция «Батальная живопись. За Россию и свободу до конца». Она была посвящена творчеству живописцев, которые вошли в историю искусств, как «певцы батального жанра»: Ивану Айвазовскому, Василию Верещагину, Францу Рубо, Александру Дейнеке.

Стоимость лекций — 200 рублей и на них могут прийти все желающие.

«Билеты на мероприятия Севастопольского лектория одобрены программой Пушкинская карта национального проекта «Культура», — сообщили новость в детской школе искусств.

Как сообщается на сайте Министерства культуры РФ, в 2023 году в России по Пушкинской карте было приобретено около 51 млн билетов в театры, кинотеатры и другие культурные учреждения. Кроме того, первую тысячу карт оформили в новых регионах.

Оформить карту могут молодые люди в возрасте 14-22 лет. Ее номинал составляет пять тысяч рублей, но на фильмы можно потратить только две тысячи.

Кстати, тратить деньги с карты можно не на все фильмы, а только на способствующие духовному развитию. Так, в группе «Пушкинской карты» ВКонтакте некоторые юные зрители писали гневные комментарии по поводу того, почему нельзя было купить билеты на фильм «Холоп-2»? А кто-то негодовал, что Пушкинская карта не одобрила покупку билета на концерт Кипелова.