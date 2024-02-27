Оползень в Учкуевке активизировался из-за осадков и незаконной хоздеятельности

По ее словам, сам оползень довольно старый, его ежеквартально обследуют и мониторят. При этом в 2023 году Севприроднадзором были выявлены незаконные земляные работы, в результате привлекли Нахимовский отдел МВД, который возбудил дело по административным правонарушениям, с привлечением Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора.

Нарушение квалифицировали на основании Статья 8.42. КоАП РФ «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения». По словам Ю.Гавриловой, виновные были наказаны.

– Этот оползень активизируется в связи с атмосферными осадками, штормовой активностью и техногенными процессам. В то же время активизацию дали и земельные работы, которые производились в прошлом году. На сегодняшний день, эти работы не ведутся, виновные были наказаны, на них было наложено административное взыскание. – пояснила руководитель.