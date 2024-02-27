Медики-целевики хотят работать

В кожно-венерологический диспансер (КВД) Севастополя приходят работать новые специалисты. Среди них — медсестра-целевик Таисия Пошутило. Девушка после окончания медколледжа выбрала для себя «красную зону» лаборатории КВД.

— Я работаю в «красной зоне» лаборатории — сюда привозят ПЦР-мазки со всех больниц и поликлиник. Мы их сортируем, разделяем на роботы, потом я вношу направления в программу. Здесь прекрасный коллектив. Мне всегда казалось, что кожвендиспансер — это что-то особенное, не такое, как все остальное, — восторженно говорит молодой специалист.

Т.Пошутило училась в медколледже им.Жени Дерюгиной по целевому направлению и закончила учреждение с «красным дипломом». Пока юный медик, как и положено в молодости, уверена в своих способностях и силах. В «красной зоне» лаборатории она работает всего два с половиной месяца, но ей кажется, что она нашла свое истинное призвание. По договору целевого обучения девушка должна отработать три года в государственном учреждении здравоохранения, но молодой специалист уверяет, что трудиться здесь будет намного дольше.

По словам главного врача КВД Александра Шевелы, любое медицинское учреждение всегда приветствует молодых специалистов, особенно тех, кто полон энтузиазма.

— Мне бы хотелось ребятам и девушкам, заканчивающим колледж, сказать что здравоохранение развивается как и любая отрасль. Раньше у врача была карточка и ручка, а сейчас компьютеры и программы — происходит модернизация и нам без молодых специалистов невозможно быстро промодернизировать здравоохранение. Мы всегда готовы принять сотрудника на работу, если он хочет развиваться, — говорит А.Шевела.

Главврач также подчеркнул, что медики-целевики помогут решить кадровые проблемы в Севастополе.

Встреча журналистов в лаборатории КВД с Т.Пошутило и главным врачом проходила в рамках проекта «Новые лица в здравоохранении». С ее помощью депздрав рассказывает о молодых специалистах, которые пришли на работу в лечебные учреждения Севастополя.