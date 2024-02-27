Крым заявит Украине иск на 3,15 трлн рублей из-за блэкаута

Объем претензий Крыма к Украине в связи с энергетической блокадой полуострова составляет более 3,15 трлн рублей.

«На днях в Арбитражный суд Республики Крым будет подан иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей», — сообщил в телеграм-канале председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Ответчиками по иску являются кабмин Украины, министерство энергетики и энергетическая компания «Укрэнерго». В качестве третьих лиц привлечь к процессу планируют, в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго», сообщает ТАСС.

«Что касается энергетической блокады полуострова, это было ЧП мирового масштаба. В одночасье 2,5 мл человек погрузились во тьму. Были обесточены родильные дома, больницы, дома престарелых, предприятия, школы, детские сады. Пожилые люди банально не могли вызвать социального работника или выйти из своих квартир. Сегодня Крым не испытывает никаких ограничений, мы ни в чем не зависим от Украины, но киевским преступникам их злодеяний мы не простим», — уточнил В.Константинов.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом.

Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.