Комиссия по генплану рассматривает поступившие предложения

Работа по генплану ведется. Рассматриваются три тысячи поступивших предложений, готовятся рекомендации для разработчиков с целью их учета, рассказал 26 февраля на аппаратном совещании и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

По его словам, на этой неделе планируется провести еще одно заседание рабочей комиссии.

– Байдарскую долину почти рассмотрели, переходим к рассмотрению перевода снт в ижс. Будем разбирать и вырабатывать подход к решению этого вопроса, – сказал М.Жукалов.

Он также пояснил, что рассмотрение вопроса охранных зон Минобороны пока приостановили.

– Действительно, приостановили мероприятия, связанные с регистрацией ограничений на земельные участки граждан. С территориальным подразделением управления Минобороны работаем в контакте для того, чтобы сформировать позицию по проекту генерального плана, по территориям, которые они считают своими, и по которым есть конфликт с жителями, — сказал М.Жукалов.

По его информации, необходимо выработать приемлемое решение по запретным зонам.

– Там понимание есть на уровне замминистра, мы совещание проведем по наиболее критическим ситуациям, с точки зрения конфликта с собственниками земельных участков. Они не всегда застроены, тем не менее люди переживают, что потеряют свои инвестиции. Посмотрим, что можно будет урегулировать в рамках обсуждения генплана, – прокомментировал М.Жукалов.

Ранее сообщалось, что речь идет об участках в Качинском и Гагаринском МО, которые оказались в зоне режимных территорий. В конце 2023 года эта проблема стала также актуальной для жителей поселка Сахарная Головка и Инкермана.