Ведут борьбу за пенсионные накопления украинского периода

Депутат Законодательного собрания Антон Пархоменко и юристы Центра защиты прав граждан и юридической помощи выиграли в суде первой инстанции иск против нарушения прав севастопольцев Социальным фондом — неполноценного учета сведений персонифицированного учета страхового стажа и страховых взносов «украинского периода».

По прошествии 10 лет с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, жители этих регионов продолжают сталкиваться с нежеланием Социального фонда России (бывшего Пенсионного) признавать их трудовой стаж за украинский период. Соцфонд требует документы, подтверждающие уплату страховых взносов в украинский пенсионный фонд, которые люди предоставить не могут по независящим от них причинам. Кроме этого, в личном кабинете на Госуслугах в опции «Пенсионное обеспечение» полностью отсутствует трудовой стаж севастопольцев и крымчан до 2014 года. Все эти правовые коллизии приводят к тому, что люди, имеющие законное право выйти на пенсию, вынуждены продолжать работать, так как без «украинских» трудовых лет пенсия им не назначается.

В последние годы все чаще приходится слышать от знакомых жалобы, что при выходе на пенсию им не учли украинский период трудового стража, начиная с 1991 по 2014 год. Соответственно, людям приходится продолжать работать, чтобы накопить необходимый трудовой стаж и количество баллов или оспаривать через суд решение Пенсионного фонда об отказе в назначении пенсии.

Для исправления этой несправедливости, специалисты юридического бюро Центра защиты прав граждан и юридической помощи под руководством юриста Антона Афанасьева в рамках проекта, реализуемого при поддержке «Фонда Президентских грантов», подали иск против Социального фонда России (Отделение ПФР по Севастополю). Целью иска было создание правового прецедента и стимулирование органов СФР внести сведения о трудовой деятельности граждан еще до наступления возраста выхода на пенсию.

Заявителем в суде выступил журналист и депутат Законодательного собрания А.Пархоменко. Дело тщательно и всесторонне рассматривал судья Ленинского районного суда Севастополя Кирилл Карманов. 13 февраля 2024 года в суде первой инстанции иск был выигран.

«Для крымчан и севастопольцев в 2014 году была принята специальная норма федерального закона 208, которая определила форму учета страхового стажа и форму расчетов страховых взносов. И вот как раз в этих исковых требованиях мы с заявителем Антоном Пархоменко ссылались на эту императивную норму, которая указывает, как считать страховые взносы: не подтверждением уплаты в Пенсионный фонд Украины, а непосредственно этим расчетным способом», — объяснил руководитель проекта «Центр защиты прав граждан» А.Афанасьев.

Порядок расчета страховых взносов, по мнению юриста, определен п.4 ст.5 208 ФЗ для крымчан и севастопольцев и 17 ФЗ — для жителей четырех новых регионов. Он производится расчетным способом, где за основу для определения размера пенсий для жителей полуострова будет взят среднемесячный заработок в Краснодарском крае, а для новых регионов — Ростовской области и Крыма. Поэтому никаких подтверждений не требуется.

Юристы Центра защиты прав граждан и юридической помощи полагают, что решение суда первой инстанции устоит в апелляции, и тогда все граждане, проживавшие в Крыму и Севастополе по состоянию на 18 марта 2014, смогут в судебном порядке добиться внесения этих данных в индивидуальный лицевой счет (ИЛС).

После вступления решения о корректировке ИЛС в законную силу этот алгоритм будет доступен каждому. С учетом количества потенциальных истцов (а их более миллиона человек) органам СФР будет проще удовлетворить такие требования в досудебном порядке, считают юристы.