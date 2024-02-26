Утверждены квоты на целевое бюджетное обучение в вузах

На бюджетное обучение в высших учебных заведениях России в 2024 году отведено свыше 145 тысяч мест, что на 6% больше чем годом ранее.

Распоряжением правительства России установлены квоты на целевое обучение в вузах на 2024 год. Ежегодно на основе заявок от регионов правительство страны определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Такие абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.

Квоты формируются почти по 900 направлениям. Примерно по половине из них количество целевых мест в текущем году увеличено. Впервые в перечень целевых направлений включены 22 новые специальности, среди которых фундаментальная и прикладная биология, наноинженерия и наноматериалы.

В текущем году большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям останется целевой. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» (специалитет) их доля составит 76%, а по самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%.

Всего на целевое обучение отведено свыше 145 тысяч мест, что на 6% больше прошлогоднего. На реализацию программ целевого обучения в федеральном бюджете предусмотрено более шести млрд рублей.

По некоторым специальностям дополнительно конкретизируется, в каком регионе может быть устроен студент, который учится по целевому направлению. В частности, для Севастополя предпочтение отдается студентам, обучающимся по специальностям: «Градостроительство» (квота для целевиков — 5%), «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» (10%), «Организация работы с молодежью» (10%), «Реклама и связи с общественностью» (10%), «История» (5%), «Теология» (5%), «Перевод и переводоведение» (20%).