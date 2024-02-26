Самострой на Героев Бреста демонтировали не до конца

По этой причине начавшийся было в прошлом году демонтаж был приостановлен, в результате чего теперь недоснесенные объекты представляют угрозу для жителей района, особенно, детей. Речь об этом зашла 26 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По словам и.о.заместителя губернатора Евгения Горлова, с утра он уже выехал по означенному адресу.

— Мы со специалистами сами там восстановили забор на участке, сейчас еще раз мониторим, все ограждено, контролируем, — доложил он губернатору Михаилу Развожаеву, который засомневался в действенности такой меры. По его мнению, установленный забор при желании можно в любом месте преодолеть, мол, в некоторых местах он выглядит весьма условно.

— Мы начали демонтаж объекта, потом собственник — некий Шевченко обратился в Гагаринский суд, чтобы остановить процесс. Суд нам ввел обеспечительные меры по поводу того, что мы не реализовывали этот контракт на право самостоятельного сноса силами собственника. Мы тоже обратились с иском, чтобы продолжить демонтаж, но наш иск не был удовлетворен, — пояснил Е.Горлов.

По его сведениям, факт того, что снос был незаконным, не оспорен. Собственник настаивает на демонтаже собственными силами, однако никаких действий уже в течение полугода не предпринимает.

— Мы продолжаем работать с судом. Как только снимем обеспечение, продолжим его снос, — заверил Е.Горлов.