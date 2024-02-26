Работу нового оператора обработки коммунальных платежей раскритиковали

На ООО «Цифровые инновации», которое с февраля является оператором обработки коммунальных платежей севастопольцев, поступает множество жалоб и нареканий в Центр управления регионом (ЦУР).

Об этом 26 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он попенял своему заму Евгению Горлову, что к отдельным ситуациям пришлось даже привлекать правоохранительные органы. М.Развожаев также поручил организовать работу связанную с уточнением тех или иных некорректных платежек в круглосуточном режиме.

— Как стало известно, они эти конкурсы выиграли законно. Пускай теперь работу организовывают. Особенно, есть ситуации наиболее неприятные, когда людям выставляют из-за несопряжения программ платежи не по приборам учета, а по нормативам, — обратился он к Е.Горлову.

Тот заверил, что сейчас проводится огромная работа и что люди могут спокойно передавать свои показания и данные в ГИС.

— Это актуально, там зарегистрированы все управляющие компании, — сказал Е.Горлов.

Однако его заверения не показались главе города убедительными. Губернатор распорядился обратиться в СМИ и объяснить горожанам, что и как нужно делать, куда платить и согласно каким платежкам и квитанциям.

— Бардак устроили! Понятно, что всё пересчитают в конечном итоге, никто не заплатит лишнего. Но пока такая еще ситуация... — раскритиковал «Цифровые инновации» глава города.

Между тем, чат Е.Горлова в «Телеграме» действительно переполнен жалобами на плохо организованную работу компании «Цифровые инновации».

«...Инновации выставляют лживые счета. Оплата за декабрь у них не отображается, чек предоставила, отказываются исправлять, за отопление выставили счет за декабрь и январь, сумма больше в два раза... — пишет одна из пользовательниц чата. На вопрос о возможности зайти в личный кабинет, «Цифровые инновации» отвечают, что личный кабинет пока находится в разработке.

«На улице Токарева, 11 находится расчетный центр ООО «Цифровые инновации», там можно подать документы для постановки/снятия с регистрационного учета. Что касается справок о составе семьи, их можно заказать через госуслуги», — в ответ сообщает новый оператор.

На сайте компании сообщается, что «ООО «Цифровые инновации» — единая социально ориентированная система начислений и сбора платежей за предоставленные населению жилищно-коммунальные услуги, усиление контроля и обеспечение прозрачности проведения расчетов поступающих услуг». Но пока это только декларация.