Проведут инвентаризацию недавно высаженных зеленых насаждений

Поручение проинвентаризировать недавно высаженные в парках и скверах деревья и кусты дал 26 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев. Он приказал создать для этого специальную комиссию.

— Там, где деревья погибли по разным причинам: некачественно высажены были или еще что-то, там, где у нас есть гарантийные обязательства, привлеките подрядчиков. Все это заменить и организовать уход и полив соответствующим образом, — обратился к подчиненным из горхоза М.Развожаев.

Он также дал задание добавить в ГБУ «Парки и скверы» специалистов, привлечь сотрудников Сеприроднадзора и подумать о замене каких-то видов растений, если те не прижились.

— Ветеранов наших озеленителей привлеките, пускай они с инициативой выходят, у них есть мнение, что неправильно делается, — продолжил М.Развожаев. По словам губернатора, это все надо сделать до весны.

— Особенно грустно, когда все это происходит в только что сделанных скверах. Осенью сделали, а к весне появились засохшие деревья, что вообще недопустимо. Работа большая, но время есть, что-то пересадить, — продолжил М.Развожаев.

Таким образом он отреагировал на доклад заместителя директора департамента городского хозяйства Николая Битосова о высаженных в 2023 году в рамках благоустройства свыше 360 тысяч единиц зеленых насаждений, в том числе деревьев и кустарников – 10,159 тысяч единиц, 1214 кустов роз, цветочной рассады — 346 тысяч штук.