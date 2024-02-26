Подготовка к выборам в самом разгаре

Что такое ИнформУИК, можно ли в Севастополе проголосовать дистанционно, какие есть виды голосования и как обеспечивается безопасность на избирательных участках рассказала председатель Севастопольского горизбиркома Нина Фаустова.

По ее словам, на данный момент идет активное информирование избирателей о дате, времени, участках и видах голосования. Проводится работа по подготовке избирательных бюллетеней, которые будут иметь несколько степеней защиты. Продолжается тестирование оборудования для голосования и обучение членов участковых избирательных комиссий.

Об информировании граждан

Информационная деятельность происходит в нескольких видах. Ауди- и визуальные материалы демонстрируются не только в средствах массовой информации, но и на улицах города. Каждый может увидеть баннеры, перетяжки. Аудио сообщения транслируются в торговых центрах, ролики — перед киносеансами.

17 февраля стартовал проект «ИнформУИК». Он продлится до 7 марта. Это адресное информирование каждого избирателя. Все члены участковых комиссий в этот период обходят избирателей и рассказывают о том, когда пройдет голосование, где находятся избирательные участки и каким способом можно проголосовать.

Севастополь может голосовать дистанционно

В 2021 году на выборах Восьмого созыва депутатов Государственной Думы севастопольцы уже принимали участие в дистанционном голосовании. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это дополнительное голосование, которое не заменяет голосование на избирательном участке. Как правило, им пользуется молодежь. ДЭГ — избирательный участок в вашем мобильном устройстве. Для того чтобы им воспользоваться необходимо иметь доступ в интернет, подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и с 29 января по 11 марта подать заявление о дистанционном голосовании. Дистанционно можно будет проголосовать в дни официального голосования с единственным преимуществом, что ДЭГ работает круглосуточно, а избирательный участок — с 8.00 до 20.00.

Безопасно ли голосовать дистанционно?

Дистанционное голосование полностью безопасно. Это проходит через федеральный портал для голосования. Каждый избиратель для того, чтобы проголосовать проходит идентификацию и аутентификацию. Каждый голос учитывается и зашифровывается в длинном ключе. Ключ сохраняется по криптографической системе защиты — блокчейн: когда каждая часть кода записана в разные блоки информации. Расшифровать их, не имея ключа, невозможно.

В Москве работает территориальная комиссия по дистанционному электронному голосованию, в ее состав входят представители всех политических партий и Общественной палаты России. У каждого из них есть часть ключа. Для того, чтобы расшифровать результаты, им нужно собраться вместе, собрать все ключи воедино и только после этого можно расшифровать волеизъявление избирателей.

Как взломать КОИБ?

Все участки в Севастополе обустроены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Взломать КОИБ невозможно. Вбросить в него пачку бюллетеней невозможно. Сканер принимает исключительно по одному бюллетеню. Кроме того подключиться к комплексу со стороны тоже невозможно. Все результаты обрабатываются с помощью государственной автоматической системы выбора. Эта система не подключена к интернету, она работает по специальному защищенному канал связи.

Голосование на дому

Закон предусматривает возможность голосования на дому. Если у избирателя есть уважительная причина, по которой он не может прийти на участок, он может пригласить комиссию на дом. Участковая комиссия вместе с наблюдателями, бюллетенем, ящиком придет и поможет организовать процесс голосования на дому. Для этого также надо подать заявление через портал госуслуг с 5 по 11 марта или позвонить или передать через друзей или соседей в участковую избирательную комиссию с 7 марта и до 14.00 17 марта пожелание проголосовать на дому.

Безопасность участков для голосования

Безопасность на участках обеспечивает МВД и Росгвардия. До начала голосования на каждом участке проводится комплекс мероприятий и выдается заключение об их безопасности. В течение работы участка сотрудник силовых ведомств обязательно там присутствует. Кроме безопасности избирателей, членов комиссии сотрудники МВД И Росгвардии также обеспечивают защиту избирательных бюллетеней. Кроме этого на каждом участке будут установлены камеры видеонаблюдения, вся информация с которых будет поступать в центр общественного наблюдения.