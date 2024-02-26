Отдельных мероприятий в честь воссоединения Крыма с РФ в Кремле не планируется

Отдельных мероприятий в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией в Кремле не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет никаких отдельных мероприятий. По мере того как они будут появляться, мы будем вас информировать», — сказал ТАСС Д.Песков, отвечая на вопрос, будет ли по случаю десятилетия этого события какое-либо обращение президента или же встреча с руководством региона.