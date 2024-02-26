Новые сорта хризантем посвятили героям Донбасса
Выведенные в Никитском ботаническом саду сорта хризантем назвали «Героям Донбасса» и в честь Героя России Ольги Качуры — «Корса».
«Мы приняли коллективное решение назвать новые сорта хризантемы селекции Никитского ботанического сада в честь наших воинов: «Героям Донбасса» и «Корса» (так звучал позывной Ольги Качура, которой посмертно присвоено звание Героя России). И пусть прекрасные цветы, названные в честь героев, украшают наши парки и радуют потомков и через 100, и через 200 лет», — говорится в сообщении пресс-службы ботанического сада.
Новые сорта хризантем ярко-красного и желтого цвета выведены селекционером сада Зоей Андрюшенковой.