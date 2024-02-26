Наградили медалями в честь 10-летия возвращения Севастополя в Россию

Торжественное мероприятие проходило на территории музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». На встрече активистов, членов отрядов самообороны, ветеранов, воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции и членов их семей, учащихся «Батарейной школы» и журналистов звучали стихотворения, песни, воспоминания и слова благодарности в адрес тех, кто встал на защиту Севастополя в 2014-м году.

«Губернатор Михаил Развожаев 23 февраля вручил первые медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». Знаками отличия глава города наградил севастопольцев, которые были участниками Русской весны и внесли личный вклад в возвращение Севастополя в Россию», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

В январе был объявлен конкурс на разработку эскиза медали. Победила работа преподавателя Севастопольской детской школы искусств Марины Воронежской. Ее также наградили памятной медалью. Кстати, именно она в 2014 году была автором визуальных символов Русской весны: наклеек и билбордов «Отстаивайте же Севастополь!»

23 февраля медали получили: Екатерина Алтабаева, Валерий Володин, Сергей Кажанов, Александр Кулагин, Лариса Мельник, Евгений Репенков, Андрей Соболев, Виктор Субботин, Диана Тырмус, Татьяна Уманская, Михаил Чалый, Татьяна Щербакова.

В наградном списке есть и «народный мэр» Алексей Чалый, но медаль ему вручат, когда он будет в Севастополе.